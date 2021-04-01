Количество смертей от COVID бьет максимум второй раз подряд: 421 жертва за сутки

За сутки 31 марта в Украине диагностировали 17 569 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 5 160 человек, умер 421 больной, выздоровели 9 602 человека.

Источник: эпидемическая статистика министра здравоохранения Максима Степанова и СНБО

Детали: Это второй подряд антирекорд летальных случаев вследствие коронавируса (накануне было 407 жертв за сутки), а также близки к максимальным показатели новых случаев (18 132 за 25 марта) и госпитализаций (5 438 за 23 марта).

За последние сутки больше всего новых случаев заболевания зарегистрировали в Одесской области (1 305), в г. Киев (1 150), в Хмельницкой (1 142), Львовской (1 141) и Житомирской (1 037) областях.

Летальных случаев в среду больше всего зарегистрировали в Одесской области (54), в Киеве (44), в Киевской и Днепропетровской (по 30), Львовской (25) и Закарпатской (22) областях.

Сейчас коронавирус, по официальным данным, имеют 335 408 жителей Украины.

Среди новых заболевших – 813 детей и 486 медработников.

Тестирований за минувшие сутки сделали 132 759: методом ПЦР – 59 803, методом ИФА – 22 276, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 50 680.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 1 691 737 человек, выздоровели 1 323 083 человека, умерли 33 246 больных.

С 24 февраля прививки против коронавируса сделали 248 734 гражданам Украины, из них двум людям вкололи уже обе дозы вакцины.

31 марта сделали 17 170 прививок. Прививки проводили 163 мобильных бригады по иммунизации и 793 прививочных пункта.

В лист ожидания вакцинации против COVID-19 по состоянию на 31 марта записались 387 611 граждан.

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