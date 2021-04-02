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Может содержать до 40 мутаций: в Африке зафиксировали новый штамм коронавируса

Пятница, 2 апреля 2021, 07:29

Новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, который может включать в себя до 40 мутаций, зафиксировали в Африке.

Источник: DW со ссылкой на сообщение руководителя Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Джона Нкенгасонга

Детали: По его словам, новый вариант был впервые зафиксирован у граждан Танзании, которые приехали в Анголу.

Сейчас обнаруженный вариант патогена исследуют в одной из лабораторий ЮАР, однако уже есть "повод для беспокойства", так как пока нет данных об эффективности уже разработанных вакцин в случае применения против нового штамма.

Предыстория:

  • В Финляндии в феврале обнаружили новый штамм коронавируса
  • В Великой Британии 17 марта зафиксировали два случая нового штамма коронавируса, впервые зарегистрированного на Филиппинах.
  • Чешская лаборатория Elisabeth Pharmacon в Брно 29 марта зафиксировала новую мутацию коронавируса, до сих пор не обнаруженную у пациентов с COVID-19.

Темы: Африкакоронавирус


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