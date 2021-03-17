В Британии обнаружили новый штамм COVID-19 — филиппинский

В Великой Британии зафиксировали два случая нового штамма коронавируса, впервые зарегистрированного на Филиппинах.

Источник: The Guardian

Детали: В Службе общественного здравоохранения Англии (исполнительный орган МЗ Великобритании) сообщают, что один из случаев связан с поездкой за границу. Происхождение второго еще расследуется.

Отмечается, что этот штамм содержит ряд заметных мутаций, включая белок E484K. Есть опасения, что вакцины могут быть не такими эффективными против этого белка.

Напомним: В декабре 2020 года премьер Великобритании Борис Джонсон сообщил, что в стране обнаружили новый штамм коронавируса, который может быть на 70% больше заразным. Этот "британский" штамм был обнаружен в 22 странах Европы, включая Украину.