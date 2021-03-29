Новый штамм коронавируса обнаружили в Чехии

Чешская лаборатория Elisabeth Pharmacon в Брно зафиксировала новую мутацию коронавируса, до сих пор не обнаруженную у пациентов с COVID-19.

Источник: Novinky со ссылкой на директора лаборатории Омара Шери

Детали: Изучение нового штамма коронавируса продолжается.

Однако, как отмечают в лаборатории, новая разновидность COVID-19 не является более опасной, чем британская или африканская.

Исследователи добавляют, что вакцины являются действенными против нового штамма.

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