Новый штамм коронавируса обнаружили в Чехии
Понедельник, 29 марта 2021, 03:48
Чешская лаборатория Elisabeth Pharmacon в Брно зафиксировала новую мутацию коронавируса, до сих пор не обнаруженную у пациентов с COVID-19.
Источник: Novinky со ссылкой на директора лаборатории Омара Шери
Детали: Изучение нового штамма коронавируса продолжается.
Однако, как отмечают в лаборатории, новая разновидность COVID-19 не является более опасной, чем британская или африканская.
Исследователи добавляют, что вакцины являются действенными против нового штамма.
Предыстория:
- В декабре 2020 года премьер Великобритании Борис Джонсон сообщил, что в стране обнаружили новый штамм коронавируса, который может быть на 70% более заразным. По состоянию на 7 января штамм был обнаружен в 22 странах Европы.
- В январе стало известно о южноафриканском варианте коронавируса.
- В феврале в Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса.
- В начале марта "бразильский" штамм коронавируса зафиксирован в Великобритании.