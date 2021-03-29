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Новый штамм коронавируса обнаружили в Чехии

Понедельник, 29 марта 2021, 03:48

Чешская лаборатория Elisabeth Pharmacon в Брно зафиксировала новую мутацию коронавируса, до сих пор не обнаруженную у пациентов с COVID-19.

Источник: Novinky со ссылкой на директора лаборатории Омара Шери

Детали: Изучение нового штамма коронавируса продолжается.

Однако, как отмечают в лаборатории, новая разновидность COVID-19 не является более опасной, чем британская или африканская.

Исследователи добавляют, что вакцины являются действенными против нового штамма.

Предыстория:

  • В декабре 2020 года премьер Великобритании Борис Джонсон сообщил, что в стране обнаружили новый штамм коронавируса, который может быть на 70% более заразным.  По состоянию на 7 января штамм был обнаружен в 22 странах Европы.
  • В январе стало известно о южноафриканском варианте коронавируса.
  • В феврале в Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса.
  • В начале марта "бразильский" штамм коронавируса зафиксирован в Великобритании.

Темы: Чехиякоронавирус


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