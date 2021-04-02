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В Киеве наихудшая ситуация со свободными местами для больных COVID

Пятница, 2 апреля 2021, 10:33

В Киеве, Львовской, Николаевской и Житомирской областях больше всего занятых коек с кислородом в больницах для больных коронавирусной болезнью COVID-19.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге

Прямая речь: "Ситуация остается достаточно напряженной. В некоторых регионах – очень напряженной. В красной зоне карантина находятся 11 областей. За минувшие сутки заболели 19 893 украинца и, к сожалению, 433 человека мы потеряли за минувшие сутки в этой войне с COVID-19...

В столице Киеве занято почти 84% коек с кислородом – это самый высокий показатель по стране. Также напряженная ситуация во Львовской области – более 71%, в Житомирской области – более 70%, почти 71%, в Николаевской области – также 71,5% Это самый высокий показатель в стране по занятости коек".

Детали: Степанов в очередной раз повторил, что на западе Украины, в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях, которые первыми попали в "красную зону", ситуация стабилизировалась. Заполненность кроватей там около 50% и ниже.

Министр также напомнил, что в Украине уже курсируют британский и южноафриканский штаммы коронавируса, которые более опасны. Поэтому маски и дистанция должны сохраняться.

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемиямедицинаКиев


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