В двух областях зафиксировали "южноафриканский" штамм коронавируса – Степанов
Пятница, 2 апреля 2021, 01:37
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в двух областях обнаружили новый "южноафриканский" штамм COVID-19.
Источник: Укринформ, который цитирует Степанова
Прямая речь: "Он (британский штамм – ред.) сейчас распространен по всей территории Украины, вчера поздно вечером уже получили данные из Лондона, куда отправляли образцы, по всем областям он зафиксирован. Более того – у нас в двух областях зафиксирован и южноафриканский штамм".
Детали: При этом Степанов отметил, что эти два новых штамма "более агрессивны" и "меняют клиническую картину".
"И врачам довольно трудно сейчас, потому что есть большое количество тяжелых больных", – добавил министр.
Предыстория:
- По состоянию на 7 января штамм был обнаружен в 22 странах Европы.
- В начале марта Украине обнаружили "британский" штамм COVID-19.
- Министр здравоохранения Максим Степанов 20 марта заявил, что мутировавший вид коронавируса, так называемый "британский" штамм, уже есть по всей стране.