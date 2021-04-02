В двух областях зафиксировали "южноафриканский" штамм коронавируса – Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в двух областях обнаружили новый "южноафриканский" штамм COVID-19.

Источник: Укринформ, который цитирует Степанова

Прямая речь: "Он (британский штамм – ред.) сейчас распространен по всей территории Украины, вчера поздно вечером уже получили данные из Лондона, куда отправляли образцы, по всем областям он зафиксирован. Более того – у нас в двух областях зафиксирован и южноафриканский штамм".

Детали: При этом Степанов отметил, что эти два новых штамма "более агрессивны" и "меняют клиническую картину".

"И врачам довольно трудно сейчас, потому что есть большое количество тяжелых больных", – добавил министр.

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