Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В двух областях зафиксировали "южноафриканский" штамм коронавируса – Степанов

Пятница, 2 апреля 2021, 01:37
В двух областях зафиксировали южноафриканский штамм коронавируса – Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в двух областях обнаружили новый "южноафриканский" штамм COVID-19.

Источник: Укринформ, который цитирует Степанова

Прямая речь: "Он (британский штамм – ред.) сейчас распространен по всей территории Украины, вчера поздно вечером уже получили данные из Лондона, куда отправляли образцы, по всем областям он зафиксирован. Более того – у нас в двух областях зафиксирован и южноафриканский штамм".

Детали: При этом Степанов отметил, что эти два новых штамма "более агрессивны" и "меняют клиническую картину".

"И врачам довольно трудно сейчас, потому что есть большое количество тяжелых больных", – добавил министр.

Предыстория:

  • По состоянию на 7 января штамм был обнаружен в 22 странах Европы.
  • В начале марта Украине обнаружили "британский" штамм COVID-19.
  • Министр здравоохранения Максим Степанов 20 марта заявил, что мутировавший вид коронавируса, так называемый "британский" штамм, уже есть по всей стране.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусСтепановМинздрав
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
Все новости...
Реклама: