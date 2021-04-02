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Пограничники готовы "встретить" российского комика, который собрался на гастроли в Украину

Пятница, 2 апреля 2021, 11:00

Пограничники получили информацию от представительства президента в Крыму и Севастополе относительно незаконного посещения Крыма российским комиком Иваном Абрамовым, который собрался на гастроли в Украину, имеют свои наработки, поэтому готовы "встретить" этого гражданина должным образом.

Источник: пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь: "Все нарушители, которые незаконно посещают оккупированные территории, будут привлекаться к ответственности. Работу по их установке Государственная пограничная служба совместно с другими органами ведет постоянно. Мы благодарны всем, кто помогает разоблачать таких лиц. Информацию от представительства президента по данному гражданину мы получили, приведенные факты мы учтем во время мероприятий пограничного контроля, когда это лицо попытается пересечь государственную границу Украины на въезд".

Детали: Демченко подтвердил, что у ГПСУ уже есть определенная информация относительно возможного нарушения порядка въезда на ТОТУ Иваном Абрамовым, однако пояснил, что раскрывать данные, которые есть у пограничников, не может, поскольку часто нарушители, понимая, что понесут ответственность за незаконное посещение оккупированных территорий, пытаются удалить все имеющиеся подтверждения, которые есть в открытом доступе.

Что предшествовало: Представительство президента в Крыму и Севастополе обратилось к Государственной пограничной службе и СБУ относительно российского комедийного артиста Ивана Абрамова, который посещал аннексированый Крым в обход украинского законодательства и собрался на гастроли в Украину.

В течение мая Абрамов планирует гастроли в Киеве, Одессе, Харькове и Днепре.

Валентина Романенко, УП
Темы: Пограничная службаграницасанкции


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