Николаев усиливает карантин: транспорт по часам, школы – на дистанционном

В Николаеве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом городской общественный транспорт будет работать только в определенные часы, а все школьники перейдут на дистанционное обучение.

Источник: сайт Николаевского горсовета

Прямая речь мэра Николаева Александра Сенкевича: "Николаевская область остается в "красной зоне". Сегодня МОЗ обновило показатели, в нашей области превышен эпидпорог почти на 20%, показатель уровня госпитализации составляет более 108 человек на 100 тысяч населения при норме до 60. Загруженность кроватей с кислородом составляет почти 70%, при норме до 65%".

Детали: В связи с этим в городе с 3 апреля транспорт будет работать с 6:30 до 09:00 и с 16:30 до 19:00.

При этом для проезда нужно будет обязательно иметь не только пропуск, но и документы, удостоверяющие личность. В другое время общественный транспорт ходить не будет.

Детские сады продолжат работать, но будут принимать только детей у родителей, которые работают на предприятиях критической инфраструктуры.

Все школьники после каникул до 11 апреля будут учиться дистанционно.

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