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Кличко показал спецпропуска на транспорт: выдадут около 400 тысяч

Пятница, 2 апреля 2021, 12:52
Кличко показал спецпропуска на транспорт: выдадут около 400 тысяч

Столичные власти планируют выдать около 400 тысяч спецпропусков на общественный транспорт, который будет работать во время ограничений в специальном режиме.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн брифинга 2 апреля

Прямая речь: "Воспользоваться общественным транспортом с 5 апреля можно будет исключительно при наличии спецпропуска. Подчеркиваю, спецпропуск - это не проездной билет. За проезд платить нужно. При этом необходимо иметь с собой спецпропуск и документ об удостоверении личности, и не забывать носить маску.

Напомню, такие пропуска получат в первую очередь работники критической инфраструктуры города. Это - медики, спасатели, работники социальной сферы, транспорта, торговли, коммунальщики и военные...

Всего таких пропусков будет, как и во время карантина прошлого года, примерно 400 тысяч".

Детали: Кличко отметил, что город не будет уменьшать количество подвижного состава наземного общественного транспорта и его маршрутов на время локдауна.

Он отметил, что на маршрутах столицы курсируют 1130 единиц наземного общественного транспорта.

Метрополитен в период ограничений тоже будет работать по обычному графику. То есть станции будут открывать и закрывать в то же время, как и всегда. Количество поездов на линиях не будут сокращать. Проезд в метро тоже будет только по спецпропускам.

Что предшествовало: Киевский городской совет обнародовал порядок получения специальных пропусков на проезд в общественном транспорте столицы во время локдауна, который стартует 5 апреля.

В Киевсовете обратили внимание, что количество спецпропусков ограничено. Заявки от физических лиц не принимаются.

Украинская правда

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Темы: Киевтранспортлокдаункарантин
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