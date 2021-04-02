В Киеве во время локдауна разрешат парковаться бесплатно

Столичные водители смогут парковаться бесплатно на парковках КП "Киевтранспарксервис" до завершения строгого карантина в Киеве.

Источник: мэр Виталий Кличко на онлайн-брифинге 2 апреля

Прямая речь: "Для всех киевлян хочу сообщить, что с 5 апреля до завершения действия строгих ограничений владельцы авто на территории Киева освобождаются от оплаты за парковку на площадках КП "Киевтранспарксервис"".

Детали: Мэр также добавил, что городские власти расширят перечень льгот и преференций для малого и среднего бизнеса города.

По словам Кличко, кроме 8 тысяч гривен от правительства, столичные предприниматели могут рассчитывать на выплаты помощи от местных властей. При этом он добавил, что порядок осуществления выплат должен определить Кабмин, поэтому о дальнейших шагах КГГА объявит после утверждения соответствующего решения правительством.

Также, по словам Кличко, на ближайшей сессии Киевсовета рассмотрят проект решения о расширении льгот для малого и среднего бизнеса столицы.

В частности, планируется:

уменьшить размер долевого участия с нынешних 50% до 1 гривны в содержании объектов благоустройства владельцами заведений общественного питания, площадок для питания у стационарных учреждений и сезонных и летних площадок.

увеличить размер финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, расширить перечень субъектов малого и среднего бизнеса, которые имеют право на такую ​​компенсацию, и увеличить количество банков-партнеров этой программы.

уменьшить плату за размещение средств наружной рекламы и рекламы на коммунальном транспорте до 50%.

По словам Кличко, введя такие льготы, город недополучит много средств в бюджет, но идет на это, потому что понимает, как "сложно сегодня удержаться бизнесу и выжить людям".

Что было раньше: С 5 апреля в столице не будут работать школы и детские сады, а в общественный транспорт будут пускать только по спецпропускам.

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