Киев продлевает и усиливает карантин: в транспорт только по пропуску
С 5 апреля в столице не будут работать школы и детские сады, а в общественном транспорте необходимо будет использовать специальные пропуска.
Источник: заявление городского главы Виталия Кличко
Прямая речь: "Киев вводит более строгие ограничения. У нас нет другого выбора. Иначе будут сотни смертей каждый день!
С понедельника, 5 апреля, столица закрывает все школы и детские сады.
Весь общественный транспорт - и наземный, и метро - будет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры".
Детали: Руководители учреждений должны отправить сотрудников на удаленную работу или предоставить отпуска.
Заведения общественного питания будут работать работать только на вынос или доставку. Также с 1 апреля прекращается работа продуктовых ярмарок.
Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.
Напомним:
- За сутки 30 марта в столице лабораторно подтвердили 1100 новых случаев заболевания коронавирусом, 35 человек умерли. По состоянию на 31 марта в столице уже 162 291 подтвержденный случай коронавируса, умерли 3 405 больных.
- В столице работает 71 пункт, где можно сделать тест на коронавирус. По направлению врача этот анализ бесплатный.
- 19 марта Киев оказался в "красной" зоне. В городе ввели почти все ограничения, которые предполагает этот уровень эпидемиологической опасности, но общественный транспорт, школы и детские сады все еще работали.