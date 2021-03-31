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Киев продлевает и усиливает карантин: в транспорт только по пропуску

Среда, 31 марта 2021, 15:32
Киев продлевает и усиливает карантин: в транспорт только по пропуску
Фото: Эльдар Сарахман, УП

С 5 апреля в столице не будут работать школы и детские сады, а в общественном транспорте необходимо будет использовать специальные пропуска.

Источник: заявление городского главы Виталия Кличко

Прямая речь: "Киев вводит более строгие ограничения. У нас нет другого выбора. Иначе будут сотни смертей каждый день!

С понедельника, 5 апреля, столица закрывает все школы и детские сады.

Весь общественный транспорт - и наземный, и метро - будет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры".

Детали: Руководители учреждений должны отправить сотрудников на удаленную работу или предоставить отпуска.

Заведения общественного питания будут работать работать только на вынос или доставку. Также с 1 апреля прекращается работа продуктовых ярмарок.

Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.

Напомним:

  • За сутки 30 марта в столице лабораторно подтвердили 1100 новых случаев заболевания коронавирусом, 35 человек умерли. По состоянию на 31 марта в столице уже 162 291 подтвержденный случай коронавируса, умерли 3 405 больных.
  • В столице работает 71 пункт, где можно сделать тест на коронавирус. По направлению врача этот анализ бесплатный.
  • 19 марта Киев оказался в "красной" зоне. В городе ввели почти все ограничения, которые предполагает этот уровень эпидемиологической опасности, но общественный транспорт, школы и детские сады все еще работали.

Украинская правда

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Темы: карантинКиев
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