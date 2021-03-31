Киев продлевает и усиливает карантин: в транспорт только по пропуску

С 5 апреля в столице не будут работать школы и детские сады, а в общественном транспорте необходимо будет использовать специальные пропуска.

Источник: заявление городского главы Виталия Кличко

Прямая речь: "Киев вводит более строгие ограничения. У нас нет другого выбора. Иначе будут сотни смертей каждый день!

С понедельника, 5 апреля, столица закрывает все школы и детские сады.

Весь общественный транспорт - и наземный, и метро - будет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры".

Детали: Руководители учреждений должны отправить сотрудников на удаленную работу или предоставить отпуска.

Заведения общественного питания будут работать работать только на вынос или доставку. Также с 1 апреля прекращается работа продуктовых ярмарок.

Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.

Напомним: