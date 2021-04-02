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Почти 2 миллиона украинцев получают менее 2 тысяч пенсии – Лазебная

Пятница, 2 апреля 2021, 13:19

Пенсию меньше 2 тысяч гривен в Украине получают 1,8 млн человек.

Источник: министр социальной политики Марина Лазебная в эфире Громадського радио

Прямая речь: "1,8 миллиона, но когда мы пришли в 2020 году, это было 4,2 миллиона человек, получавших пенсии до 2 тысяч гривен. Поэтому мы более половины, перевели за эту позорную черту. И в дальнейшем это делаем".

Детали: Лазебная напомнила, что законодательство определяет, что минимальная пенсия равна прожиточному минимуму для нетрудоспособных – 1769 гривен. Но такую ​​сумму получают только те, кто не имеет стажа работы. В то же время, министр утверждает, что минималку индексируют два раза в год, однако не намного.

"Но там, где есть полный страховой стаж у человека, мы не платим 1769 грн, в этом году мы платим 2200 грн, для 65-летних – это 2400 грн. То есть каждая возрастная группа имеет свою минимальную пенсионную выплату. Люди, которым за 80, – это 2600 грн. То есть мы градуемо людей по возрасту, по возможностям, для того чтобы не платить 1769, а платить больше ", – заявила Лазебная.

Украинская правда
Темы: пенсииМинсоцполитикиЛазебная


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