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В Запорожье ужесточили карантин

Пятница, 2 апреля 2021, 13:25
В Запорожье ужесточили карантин
Фото: pixabay.com

В Запорожье с 3 апреля вводят ряд новых ограничений в связи с ухудшением эпидемической ситуации, вызванной коронавирусом.

Источник: мэр Запорожья Владимир Буряк в Facebook, "Первый запорожский" со ссылкой на соответствующее решение.

Прямая речь мэра: "Жаль перед выходными днями огорчать вас неприятными новостями, но вынужден констатировать: ситуация с коронавирусом ухудшается не по дням, а по часам! Вы видите ежедневную статистику и то, как один за другим на локдаун закрываются украинские города. Коротко о ситуации в Запорожье:

- за прошедшие сутки в городе - плюс 455 с положительным тестом на ковид;

- плюс 11 смертельных случаев за сутки;

- заполнение больничных коек для взрослого населения - 82%;

- значительно увеличилось количество тяжелых случаев".

Детали: В городе вводятся следующие правила:

  • кафе и ресторанам разрешено обслуживать клиентов с понедельника по пятницу с 6:00 до 20:00; в субботу и воскресенье можно работать только на вынос;
  • запрещается проведение массовых культурных, религиозных, образовательных, спортивных, социальных и других мероприятий;
  • спортивные залы и фитнес-центры закрываются;
  • будут работать только продовольственные рынки;
  • запрещается прием посетителей торгово-бытовыми учреждениями, кроме тех, где как минимум 60% торговой площади отведено для торговли продуктами питания, медикаментами, топливом, средствами гигиены, бытовой химией;
  • продолжат работать операторы почтовой связи, медицинские и ветеринарные учреждения, АЗС, парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи).

Сейчас Запорожская область входит в группу регионов с оранжевым (вторым по сложности) уровнем эпидемической угрозы.

 

Украинская правда
Темы: Запорожьекарантинлокдаун
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