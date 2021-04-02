В Киеве закрыли рестораны, которые работали несмотря на карантин: ежедневно выявляют по 50 нарушений

В результате мониторинга соблюдения профилактических и противоэпидемических мероприятий в Киеве ежедневно выявляют 50-80 нарушений, закрыли 2 столичных ресторана.

Источник: главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве

Дословно: "Обнаружено и закрыто 2 ресторана, работавших несмотря на запрет. Ресторан "BAO" по адресу: ул.Мечникова 14/1 и ресторан "Хлебный" по адресу: ул. Крещатик 15/4".

Детали: Учреждения в Киеве работали несмотря на карантин. Сотрудниками Госпродпотребслужбы составили административные протоколы.

Также закрыто 3 летние площадки на улице Крещатик, которые работали с нарушением.

В общем 1 апреля в Киеве проверили 1662 объектов. В частности, посещено 214 заведений общественного питания, 796 объектов торговли продовольственными товарами, 622 - непродовольственными товарами. Выявлено 59 нарушений.

31 марта проверили 1078 объекта: 190 заведений общественного питания, 266 объектов торговли продовольственными товарами, 621 - непродовольственными товарами, одно образовательное учреждение. Выявлено 47 нарушений.

30 марта в Киеве проверили 1677 объектов: 246 заведений общественного питания, 698 объектов торговли продовольственными товарами, 733 - непродовольственными товарами. Выявлено 82 нарушения.

Что было раньше: С 5 апреля в столице не будут работать школы и детские сады, а в общественный транспорт будут пускать только по спецпропускам.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинцы живут так, будто коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране