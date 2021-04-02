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Зеленский назначил главу Центра противодействия дезинформации

Пятница, 2 апреля 2021, 16:44

Президент Владимир Зеленский назначил Полину Лысенко главой Центра противодействия дезинформации.

Источник: указ главы государства от 2 апреля, Офис президента

Детали: Лысенко отметила, что этот орган "должен стать надежным щитом для граждан и государства от информационных угроз, которые возникают как извне, так и внутри страны и направлены на расшатывание государственных институтов и манипулирования общественным мнением".

6 апреля состоится представление Центра противодействия дезинформации с участием руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Что предшествовало: Центр противодействия дезинформации был создан решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года, которое было введено в действие указом президента от 19 марта.

Справка на сайте ОП. Полина Лысенко в 2015 году закончила магистратуру в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко (магистр права), до 2019 года училась в этом вузе в аспирантуре. Кандидат юридических наук.

В 2013 - 2015 годах работала в должности младшего юриста в частной юридической компании. С апреля 2015 до сентября 2019-го была помощником первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

До марта 2020 занимала должность начальника департамента международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса генерального прокурора.

Также работала руководителем проекта по развитию судебной ветви власти и международного сотрудничества Офиса простых решений и результатов. Имеет благодарность от директора Федерального бюро расследований США за совместную успешную операцию Офиса генерального прокурора и ФБР. С сентября 2020 - директор департамента информационной политики и связей с общественностью АО "Укрзализныця".

Украинская правда
Темы: Зеленский


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