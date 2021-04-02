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В зоне ООС умер солдат из Винницкой области

Пятница, 2 апреля 2021, 17:14

Винницкая областная государственная администрация сообщает, что в зоне Операции объединенных сил умер солдат из села Сподахи.

Источник: пресс-служба Винницкой ОГА

Дословно: "В Винницкой области потеря: в зоне ООС умер солдат из села Сподахи Алексей Саенко 2000 г.р.

Он был призван на срочную военную службу Немировским РВК 16 июня 2020 года, впоследствии подписал контракт.

Обстоятельства смерти уточняются".

Детали: Отмечается, что у бойца остались отец и мать, а также брат-близнец и сестра.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна


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