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Белый дом рассказал, о чем Байден говорил с Зеленским

Пятница, 2 апреля 2021, 18:19

Президент США Джо Байден в первом телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил поддержку Украины на фоне агрессии РФ, вопросы реформ и эпидемии коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома по итогам разговора, пишет "Европейская правда".

"Президент Джозеф Байден-младший сегодня поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом длительной агрессии России на Донбассе и в Крыму", - заявили в Белом доме.

Байден подчеркнул приверженность администрации оживлению стратегического партнерства между странами в поддержку плана Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на общих демократических ценностях, которые обеспечивают справедливость, безопасность и процветание народа Украины, говорится в сообщении.

"Лидеры согласились, что эти реформы являются центральными для евроатлантических стремлений Украины", - подчеркнули в Белом доме.

Кроме того, Байден и Зеленский также обсудили важность тесного сотрудничества США и Украины для сдерживания пандемии COVID-19 и укрепления демократии в регионе.

Напомним, на этой неделе состоялось несколько телефонных разговоров на высшем уровне между должностными лицами Украины и США.

Они произошли после того, как 1 апреля СМИ сообщили, что Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как оккупанты на Донбассе нарушили режим прекращения огня и убили четырех украинских военных, а Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.

Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить недавний всплеск насилия на Донбассе и наращивание российских войск у украинских границ.

Соединенные Штаты предостерегли Россию от "запугивания" Киева на фоне сообщений о наращивании российского военного присутствия на границе с Украиной.

Темы: ЗеленскийБайденСША


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