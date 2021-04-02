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Байден поговорил с Зеленским

Пятница, 2 апреля 2021, 17:28

Президент США Джозеф Байден провел первую телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: информированный собеседник УП в окружении президента, Зеленский в Twitter

Детали: По словам источника УП, разговор недавно закончился. Стороны говорили в первую очередь о ситуации на Донбассе.

Позже сам Зеленский подтвердил факт разговора и отметил, что США поддерживают Украину, а сам он готов продолжать реформы в Украине.

Прямая речь: "Мы стоим плечом к плечу, когда речь идет о сохранении наших демократий. Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира. Американское партнерство имеет решающее значение для украинцев".

Предыстория:

  • Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак сообщил, что под видом подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021" Россия стягивает войска к границе с Украиной - в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
  • 1 апреля СМИ сообщили, что Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как оккупанты на Донбассе нарушили режим прекращения огня и убили четырех украинских военных, и Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.
  • По информации украинских разведчиков, Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины.
  • США пообещали "не оставлять Украину наедине" в случае эскалации российской агрессии.

Украинская правда
Темы: БайденЗеленский


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