Байден поговорил с Зеленским

Президент США Джозеф Байден провел первую телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: информированный собеседник УП в окружении президента, Зеленский в Twitter

Детали: По словам источника УП, разговор недавно закончился. Стороны говорили в первую очередь о ситуации на Донбассе.

Позже сам Зеленский подтвердил факт разговора и отметил, что США поддерживают Украину, а сам он готов продолжать реформы в Украине.

Прямая речь: "Мы стоим плечом к плечу, когда речь идет о сохранении наших демократий. Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира. Американское партнерство имеет решающее значение для украинцев".

Радий поговорити з @POTUS. 🇺🇦 цінує підтримку 🇺🇸 на різних рівнях. Ми стоїмо пліч-о-пліч, коли йдеться про збереження наших демократій. Я серйозно налаштований реформувати 🇺🇦, збільшити прозорість та досягти миру. Американське партнерство має вирішальне значення для українців. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 2, 2021

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