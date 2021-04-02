Байден поговорил с Зеленским
Президент США Джозеф Байден провел первую телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Источник: информированный собеседник УП в окружении президента, Зеленский в Twitter
Детали: По словам источника УП, разговор недавно закончился. Стороны говорили в первую очередь о ситуации на Донбассе.
Позже сам Зеленский подтвердил факт разговора и отметил, что США поддерживают Украину, а сам он готов продолжать реформы в Украине.
Прямая речь: "Мы стоим плечом к плечу, когда речь идет о сохранении наших демократий. Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира. Американское партнерство имеет решающее значение для украинцев".
Радий поговорити з @POTUS. 🇺🇦 цінує підтримку 🇺🇸 на різних рівнях. Ми стоїмо пліч-о-пліч, коли йдеться про збереження наших демократій. Я серйозно налаштований реформувати 🇺🇦, збільшити прозорість та досягти миру. Американське партнерство має вирішальне значення для українців.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 2, 2021
Предыстория:
- Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак сообщил, что под видом подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021" Россия стягивает войска к границе с Украиной - в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
- 1 апреля СМИ сообщили, что Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как оккупанты на Донбассе нарушили режим прекращения огня и убили четырех украинских военных, и Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.
- По информации украинских разведчиков, Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины.
- США пообещали "не оставлять Украину наедине" в случае эскалации российской агрессии.