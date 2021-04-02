Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Разговор Байдена и Зеленского длился почти час – Ермак

Пятница, 2 апреля 2021, 18:22
Разговор Байдена и Зеленского длился почти час – Ермак

Президент США Джо Байден во время разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который длился около 50 минут, заверил, что США не оставят Украину без поддержки.

Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак в комментарии для "Интерфакс-Украина", собеседник УП в дипломатических кругах

Прямая речь: "Джозеф Байден в разговоре с Владимиром Зеленским заверил собеседника в поддержке проводимых в Украине реформ. По словам президента США у него есть полная информация о том, что происходит в Украине и вокруг неё. Он заверил, что США не оставят Украину без поддержки. Это был хороший разговор. Он продолжался около 50-ти минут".

Детали: Ермак рассказал, что Зеленский пригласил американского коллегу принять участие в саммите "Крымской платформы".

Собеседник "Украинской правды" в дипломатических кругах утверждает, что разговор президентов не была обыденным, а вопросы, которые обсуждались были важными для обоих государств. Отмечается, что общение продолжалось около 40 минут.

Что предшествовало: 2 апреля президент США Джозеф Байден провел первую телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийБайден
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Зеленский
Дело о ДТП с кортежем Зеленского закрыто: криминала не нашли
Зеленский из Болгарии неожиданно отправился в Чехию
Латиноамериканские страны не захотели видеть Зеленского на саммите с ЕС – СМИ
Последние новости
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
Все новости...
Реклама: