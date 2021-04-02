Разговор Байдена и Зеленского длился почти час – Ермак

Президент США Джо Байден во время разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который длился около 50 минут, заверил, что США не оставят Украину без поддержки.

Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак в комментарии для "Интерфакс-Украина", собеседник УП в дипломатических кругах

Прямая речь: "Джозеф Байден в разговоре с Владимиром Зеленским заверил собеседника в поддержке проводимых в Украине реформ. По словам президента США у него есть полная информация о том, что происходит в Украине и вокруг неё. Он заверил, что США не оставят Украину без поддержки. Это был хороший разговор. Он продолжался около 50-ти минут".

Детали: Ермак рассказал, что Зеленский пригласил американского коллегу принять участие в саммите "Крымской платформы".

Собеседник "Украинской правды" в дипломатических кругах утверждает, что разговор президентов не была обыденным, а вопросы, которые обсуждались были важными для обоих государств. Отмечается, что общение продолжалось около 40 минут.

Что предшествовало: 2 апреля президент США Джозеф Байден провел первую телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.