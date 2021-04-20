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В Черкассах в школьном тире девятиклассника ранили в голову — он в тяжелом состоянии

Вторник, 20 апреля 2021, 02:22

На занятии по стрельбе в школе в Черкассах девятиклассник - 14-летний парень - получил пулевое ранение в голову. Сейчас он в крайне тяжелом состоянии.

Источник: Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОС, заместитель городского головы Анастасия Чубина в Facebook

Детали: Сообщается, что девятиклассника ранили в тире Комплексной детско-юношеской спортивной школы №2. Этот тир находится в помещении Черкасской городской гимназии №9. Парень является учеником одной из школ города.

Медики, прибывшие на вызов, обнаружили, что подросток находится в критическом состоянии без сознания, с нарушением дыхания и кровотечением из головы. Его доставили в реанимацию Черкасской областной детской больницы.

По предварительной информации, в лечебном учреждении у парня остановилось дыхание и его перевели на искусственную вентиляцию легких.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Отмечается, что тренера, на занятии у которого это произошло, отстранили от исполнения обязанностей.

По словам Анастасии Чубиной, с завтрашнего дня Департамент образования и гуманитарной политики проведет проверки всех помещений тиров, в которых проходят занятия по стрельбе.

Темы: Черкассы


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