В ЕС уточнили, сколько войск Россия стянула к границам Украины

В ЕС уточнили, что на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму Россия сосредоточила более 100 тысяч своих военных.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Напомним, в понедельник по итогам видеоконференции глав МИД Евросоюза, на которой министр иностранных дел Украины проинформировал коллег из ЕС о наращивании войск РФ, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что более 150 тысяч российских военных находятся на границе Украины и в Крыму.

Впрочем, позже офис Борреля опубликовал расшифровку текста заявления дипломата на пресс-конференции, в которой исправил "более 150 тысяч" на "более 100 тысяч" военнослужащих, не уточнив причину внесения изменений.

На пресс-конференции Боррель сказал, что не может предоставить источник происхождения этих данных, но подчеркнул, что "это крупнейшее военное развертывания российской армии на границе с Украиной".

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который тоже участвовал во встрече, предложил Евросоюзу подготовить новые секторальные санкции против России на фоне стягивания войск РФ к украинской границе.

Напомним, группа Европейской народной партии (ЕНП) в Европейском парламенте требует провести дебаты на пленарном заседании на следующей неделе из-за текущего наращивания российской военной мощи на границе с Украиной.