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В МИД РФ намекнули, что Чехия сама виновата во взрывах на складах

Вторник, 20 апреля 2021, 12:47
В МИД РФ намекнули, что Чехия сама виновата во взрывах на складах

В МИД РФ намекнули, что власти Чехии сама виновата в том, что на военных складах во Врбетице стали возможны взрывы, потому что помещения были сданы в аренду частной компании и "не контролировались" государством.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"В ходе расследования выяснилась фантастическая вещь: гетман Злинского края не знал, что с 2006 года склад не используется армией, а Минобороны Чехии сдает помещение склада частным компаниям, которые торгуют оружием. Представляете, огромное количество оружия на складах, с 2006 по 2014 года, восемь лет, вообще без какого-либо контроля со стороны чешских властей ".

Она заявила, что якобы об этом не было известно Чешскому горному управлению, которое должно осуществлять проверки взрывчатки на складе, полиция их также не проводила, и на складах "нарушались все нормы безопасности".

Напомним, Чехия обвинила РФ в организации взрыва, произошедшего 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии, что привело к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только за 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

Оба взрыва произошли на площадках, арендуемых компанией Imex Group - легальным продавцом оружия.

По данным чешских СМИ, организованный взрыв был скорее осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.

В связи с этим Прага решила выслать 18 российских дипломатов, накануне вечером они покинули страну.

В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Читайте больше в статье: Русский взрыв: как "Петров и Боширов" надолго испортили отношения Чехии с РФ.

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Темы: ЧехияРосcия
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