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Пентагон: в Крыму сейчас больше российских войск, чем во время аннексии

Вторник, 20 апреля 2021, 17:40

Численность российских войск, дислоцированных в оккупированном Крыму, неуклонно увеличивалась за последние две недели и превзошла численность сил, аннексировавших полуостров в 2014 году.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NBC.

Кирби отказался назвать конкретные цифры растущего присутствия российских войск.

"Что я могу вам сказать, так это то, что в целом мы продолжаем видеть рост этого наращивания. И снова это нас беспокоит. В основном, в течение последних двух недель мы продолжали видеть увеличение сил вдоль границы с Украиной в оккупированном Крыму", - сказал Кирби.

Он заявил, что США призывают Россию прояснить свои намерения и не считает, что это наращивание сил способствует безопасности и стабильности вдоль границы с Украиной, и уж тем более не в оккупированном Крыму.

"Мы, конечно, слышали, как русские заявляли, что все дело в учениях. Нам не совсем понятно, что именно в этом и заключается цель", - добавил он.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что более 150 тысяч российских военных находятся на границе Украины и в Крыму.

Позже в ЕС уточнили, что на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму Россия сосредоточила более 100 тысяч своих военных.

Темы: РосcиявойнаКрымоккупацияармия


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