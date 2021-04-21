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В Германии каждый пятый получил хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса

Среда, 21 апреля 2021, 14:16

Около 20,8% населения Германии уже получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.

Об этом свидетельствует мониторинг вакцинации, проведенный Институтом Роберта Коха (RKI), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

К 21 апреля центры вакцинации, мобильные бригады, больницы и врачи общей практики сделали почти 17,3 миллиона прививок первой дозой вакцины и около 5,6 миллиона другой. Соответственно, процент полностью вакцинированных составил 6,8%.

Во вторник, 20 апреля было сделано еще 535 198 прививок. На сегодня наибольшее количество прививок за сутки было сделано 14 апреля - 770046.

Самый высокий показатель вакцинации в Бремене - 23,5%, самый низкий в Гессене - 18,8%.

До 18 апреля в Германию был доставлен 25,5 миллиона доз вакцины. До 20 апреля 90% из них были введены.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель получила первую дозу вакцины от коронавируса препаратом AstraZeneca 16 апреля.



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