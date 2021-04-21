Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Президент Польши инициировал обсуждение с силовиками активности РФ на границе с Украиной

Среда, 21 апреля 2021, 15:10

Президент Польши Дуда созвал заседание с участием министерства национальной обороны, военных командиров и руководителей спецслужб для обсуждения российской активности на границе с Украиной.

Об этом заявил руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, передает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Президент Дуда сегодня созвал заседание с при участии министерства национальной обороны, военных командиров и руководителей спецслужб для обсуждения российской активности на границе с Украиной. Вооруженные силы вместе со своими союзниками постоянно контролируют угрозы за пределами нашей восточной границы", - отметил Солох.

Как сообщалось, в ЕС уточнили, что на границе с Украиной и в незаконно аннексирована Крыму Россия сосредоточила более 100 тысяч своих военных.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-встрече с министрами иностранных дел ЕС предложил Евросоюзу подготовить новые секторальные санкции против России на фоне взыскания войск РФ в украинской границы.

Напомним, группа Европейской народной партии (ЕНП) в Европейском парламенте требует провести дебаты на пленарном заседании на следующей неделе из-за текущего наращивание российской военной мощи на границе с Украиной.



powered by lun.ua
Главное сегодня

Разумков прокомментировал празднование "слуги" Тищенко и другие скандалы

Путин: Ответ России будет быстрым и жестким, пожалеют, как давно не жалели

Путин: Лукашенко, как и Януковича, хотели убить

Кабмин продлил карантин из-за COVID-19 до конца июня

фотоПо дороге в Харьковскую область задержали автобусы с "титушками"

На днях ожидается снижение смертности от COVID - прогноз НАН

Все новости...
Последние новости
15:10
Президент Польши инициировал обсуждение с силовиками активности РФ на границе с Украиной
15:09
фото Через ПАО "Донецкоблгаз" разворовали газа на 650 млн – СБУ
15:05
Суд отменил выговоры Рожковой и Сологубу – медиа
14:57
фотоУкраинский военного "приговорили" в Крыму к нескольким годам тюрьмы
14:54
В Киеве запланировали легкоатлетический пробег: некоторые улицы перекроют
14:45
Google вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в Украине
14:44
На Киевщине объявили штормовое предупреждение
14:22
Разумков прокомментировал празднование "слуги" Тищенко и другие скандалы
14:16
В Германии каждый пятый получил хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса
14:05
Из Украины выдворяют белорусского анархиста
Все новости...