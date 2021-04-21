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Президент Польши инициировал обсуждение с силовиками активности РФ на границе с Украиной

Среда, 21 апреля 2021, 15:10
Президент Польши инициировал обсуждение с силовиками активности РФ на границе с Украиной

Президент Польши Дуда созвал заседание с участием министерства национальной обороны, военных командиров и руководителей спецслужб для обсуждения российской активности на границе с Украиной.

Об этом заявил руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, передает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Президент Дуда сегодня созвал заседание с при участии министерства национальной обороны, военных командиров и руководителей спецслужб для обсуждения российской активности на границе с Украиной. Вооруженные силы вместе со своими союзниками постоянно контролируют угрозы за пределами нашей восточной границы", - отметил Солох.

Как сообщалось, в ЕС уточнили, что на границе с Украиной и в незаконно аннексирована Крыму Россия сосредоточила более 100 тысяч своих военных.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-встрече с министрами иностранных дел ЕС предложил Евросоюзу подготовить новые секторальные санкции против России на фоне взыскания войск РФ в украинской границы.

Напомним, группа Европейской народной партии (ЕНП) в Европейском парламенте требует провести дебаты на пленарном заседании на следующей неделе из-за текущего наращивание российской военной мощи на границе с Украиной.

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