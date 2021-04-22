Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Посол Грузии, которого отозвали из-за заявления Саакашвили, вернулся в Украину

Четверг, 22 апреля 2021, 12:12
Посол Грузии, которого отозвали из-за заявления Саакашвили, вернулся в Украину
mfa.gov.ua

В Украину после почти года перерыва вернулся посол Грузии Теймураз Шарашенидзе, которого отозвали в Тбилиси для консультаций в мае прошлого года из-за назначения Михеила Саакашвили председателем исполнительного комитета Национального совета реформ.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, пишет "Европейская правда".

"Это стало результатом договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом Грузии Саломе Зурабишвили 15 апреля 2021 года", - отмечает пресс-служба.

Как следует из сообщения, посол прибыл еще 21 апреля и встретился с заместителем министра иностранных дел Василием Боднаром.

Во время встречи стороны подчеркнули стремление активизировать развитие украинско-грузинских отношений, взаимодействие в двустороннем и многостороннем измерениях с целью укрепления безопасности в регионе. Василий Боднар проинформировал посла о ситуации с безопасностью вокруг Украины и на оккупированных территориях.

"Теймураз Шарашенидзе выразил солидарность с Украиной, подтвердил неизменность поддержки Грузией суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Стороны обсудили график контактов на высшем и высоком уровнях в этом году", - добавляют в сообщении МИД.

 
Боднар и Шарашенидзе
МИД

Напомним: Грузия в мае 2020 года отозвала посла в Украине для консультаций в связи с назначением экс-президента Грузии Михеила Саакашвили председателем исполнительного комитета Национального совета реформ в Украине. В Грузии заявляли, что она до сих пор требует экстрадиции Саакашвили, поэтому его назначение в украинское правительство ухудшит отношения с Украиной.

После этого напряженности в отношения между странами неоднократно добавляли заявления Саакашвили - гражданина Украины - о политической ситуации в Грузии вскоре перед парламентскими выборами. Среди прочего, Саакашвили называл действующую власть Грузии "нелегитимной" и говорил, что он "не собирается спокойно смотреть на разрушение и окончательное уничтожение Грузии".

В МИД Украины выразили сожаление по поводу того, что "гражданин Украины, который не наделен правами и полномочиями представлять позицию государства, активно комментирует ситуацию в Грузии накануне выборов", и отметили, что Михеил Саакашвили в своих комментариях относительно ситуации в Грузии не представляет позицию Украины.

В середине апреля 2021 года в Грузии сообщили, что готовятся вернуть посла в Киев. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкиани отметил, что нынешняя ситуация вокруг Украины "не позволяет, чтобы у нас не было на месте посла", потому что перед Грузией и Украиной стоит много общих вызовов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Грузиядипломатические отношенияМИДЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Грузия
Посол США при НАТО не видит изменений в отношении Альянса к Грузии
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Грузинский посол выехал из Украины на фоне ситуации с Саакашвили
Последние новости
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
Все новости...
Реклама: