МИД РФ пообещал ответить на высылку дипломатов из Чехии

В МИД РФ заявили, что Прага стала на путь разрушения отношений с Москвой, высылая дополнительных дипломатов.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"На тот момент, в котором мы сейчас находимся, Прага встала на путь разрушения отношений. Ответ не заставит себя ждать", - сказала Захарова.

Она напомнила о "красных линиях", упомянутых президентом России Владимиром Путиным накануне в послании Федеральному собранию, и отметила, что Москва не позволит никому их нарушить.

"Мы очень долго терпели. Мы теперь отвечаем уже без всякого романтического флера в надежде на благоразумие. Мы отвечаем так, как, с одной стороны, принадлежит в рамках международного права, с другой стороны, как заложено это традиции дипломатии и, во третьих, так, как это выгодно нам. Но при этом мы действительно исповедуем миролюбивый подход, ориентированный на сотрудничество ", - добавила Захарова.

Как сообщалось, Чехия решила сравнить количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве, что означает высылку еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

У России есть время до конца мая вывезти своих работников и дипломатов.

Напомним, 21 апреля новый министр иностранных дел Чехии Якуб Кульганек объявил послу РФ Александру Змеевскому, что, если Россия не примет обратно всех 20 высланных дипломатов, то Прага сократит количество дипломатов в российском посольстве. Он отметил, что чешских дипломатов в России гораздо меньше, чем русских в Праге.

Чехия обвинила РФ в организации взрыва, произошедшего 16 октября 2014 на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только за 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

В связи с этим Прага решила выслать 18 российских дипломатов, они уже покинули страну. В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.