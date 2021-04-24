Аудит ЕС подтвердил конфликт интересов у премьера Чехии - должен вернуть миллионы евро

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш нарушил правила конфликта интересов из-за своего контроля над целевыми фондами, связанными с его бизнес-империей Agrofert.

Об этом говорится в результатах аудиторской проверки Европейской комиссии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Это означает, что все субсидии Европейского Союза, предоставленные компании после февраля 2017 года, когда вступил в силу местный закон о конфликте интересов, считаются незаконными и должны быть возвращены, говорится в заключительном отчете аудиторов.

"Таким образом, господин Бабиш контролирует два трастовых фонда, а через эти трастовые фонды он также контролирует группу Agrofert. "Основываясь на этой оценке, службы Комиссии считают, что группа Agrofert подпадает под запрет ... Закона о конфликте интересов", - написали аудиторы в итоговом отчете.

Бабиш всегда отвергал какой-либо конфликт интересов и заявил, что аудитом "манипулировали" его политические противники и профессиональные информаторы.

"Я полностью выполнил требования Lex Babis, который должен был только вывести меня из политики. Я перевел бывшую компанию в трастовые фонды", - написал он в Twitter, имея в виду закон, одобренный чешским парламентом, чтобы ограничить накопление средств массовой информации, бизнеса и политической власти.

Аудиторы заявили, что Чешская Республика должна вернуть субсидии ЕС, полученные Agrofert после февраля 2017 года, которые включают около 11 миллионов евро, связанных с грантами Европейского фонда регионального развития и Европейского социального фонда.

Agrofert - конгломерат из примерно 250 компаний, которые Бабиш передал в трасты в 2017 году. Agrofert получает десятки миллионов евро в год в виде финансирования ЕС, большинство из которых - субсидии фермерам, на которые не влияет текущее расследование.