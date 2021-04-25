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В Албании проходят парламентские выборы, от которых зависят переговоры о членстве в ЕС

Воскресенье, 25 апреля 2021, 13:22
Оппозиционный лидер Люльзим Баша и действующий премьер Эди Рама

В Албании 25 апреля началось голосование на парламентских выборах, от прозрачности которых зависит начало переговоров о членстве страны в Евросоюзе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Балканский обозреватель.

За 140 мандатов борются 12 политических партий и коалиций, а также независимые кандидаты.

Как ожидается, главная борьба развернется между правящей Социалистической партией Албании премьер-министра Эдди Рамы и оппозиционной Демократической партией Лулзима Баши. Третьей партией в парламенте может стать оппозиционное к нынешнему правительству "Социалистическое движение за интеграцию", возглавляемое супругой президента страны Илира Цели Моникой Круемади.

Депутаты Народного собрания избираются на 4 года путем всеобщих прямых выборов тайным голосованием. Выборы проводятся в 12 многомандатных округах, соответствующих регионам страны, по открытым спискам с использованием системы пропорционального представительства. Среди кандидатов должно быть не менее 30% женщин. Для прохода в парламент политическим объединениям необходимо набрать 1% голосов.

Право голоса имеют более 3,5 млн албанцев, из них значительную часть составляет диаспора.

Больные коронавирусом и избиратели, которые находятся на самоизоляции, проголосовать не смогут: согласно законодательству, голосование возможно только на участке, механизма голосования по почте не предусмотрено.

Также фактически лишены возможности принять участие в голосовании албанцы, проживающие в Греции и Северной Македонии - недавно после въезда из этих стран начали требовать самоизоляцию.

Проведение свободных и честных выборов в Албании является главным условием начала официальных переговоров о членстве страны в Европейском Союзе.

Два последних года большинство оппозиционных депутатов не участвует в работе парламента, утверждая, что выборы 2017 года, на которых победили социалисты, были сфальсифицированы.

Темы: виборыАлбания


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