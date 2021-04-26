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В Молдову привезли вдвое меньше российской вакцины, чем заявлял Додон - СМИ

Понедельник, 26 апреля 2021, 16:28
В Молдову привезли вдвое меньше российской вакцины, чем заявлял Додон - СМИ

В Молдову привезли вдвое меньше российской вакцины от коронавируса "Спутник V", чем сначала заявлял экс-президент Игорь Додон и сообщала пресс-служба парламента.

Об этом сообщает издание NewsMaker, пишет "Европейская правда". Редакция отмечает, что эту информацию уже подтвердили в Министерстве здравоохранения.

По их данным, страна на самом деле получила из России 71 тысяч доз вакцины, хотя в аэропорту на церемонии передачи вакцины шла речь о 142 тысячах доз. При этом 31 000 из них передали в Приднестровье.

Как сообщалось, Молдова получила первую партию "Спутника" в качестве гуманитарной помощи в субботу, 24 апреля. Груз сопровождал экс-президент Молдовы, лидер "Партии социалистов" Игорь Додон и два депутата Госдумы РФ, а в аэропорту встречали посол РФ в Молдове Олег Васнецов, спикер парламента и госсекретарь министерства здравоохранения.

Додон тогда сообщил в Facebook, что в страну привезли 142 тысяч доз "Спутника", а депутат Госдумы Виктор Сильвестров заявлял, что Приднестровью из этой партии передадут 62 тыс. доз. В сообщении на сайте парламента Молдовы также речь шла о 142 000 доз.

Однако в тот же день пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова сказала, что в Кишинев привезли 71 000 доз вакцины и что следующая партия прибудет в мае.

Спикер парламента Молдовы Светлана Руденко в комментарии NМ объяснила, что парламент указал в релизе то количество доз, о котором сказали во время церемонии передачи вакцины.

В Молдове вакцинация началась 2 марта. Свои первые вакцины компании AstraZeneca, Молдова получила с помощью Румынии.

Впоследствии поступила первая партия AstraZeneca через платформу COVAX, а вскоре - первая партия BioNTech/Pfizer, также через COVAX.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияМолдоваРосcия
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