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Меркель назвала условие для закупки Германией "Спутника V"

Понедельник, 26 апреля 2021, 20:10
Меркель назвала условие для закупки Германией Спутника V

Канцлер Германии Ангела Меркель допустила возможность закупки российской вакцины, если она будет одобрена регулятором ЕС в ближайшее время.

Об этом Меркель заявила в понедельник журналистам, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) еще не получило достаточной информации о российской вакцине для одобрения, но, если одобрение состоится в ближайшее время, Германия купит ее, заявила Меркель.

"Если это произойдет в ближайшее время, естественно, есть смысл покупать дозы "Спутника", - сказала Меркель.

"Но если это произойдет через несколько месяцев, в то время у нас будет достаточно вакцин, и мы столкнемся с вопросом, какой объем мы заказываем", - отметила она.

Меркель добавила, что по мере того, как вакцин становится все больше, можно будет отказаться от нынешней системы строгой приоритизации в июне, чтобы каждый в Германии мог получить прививки.

Напомним, министр здравоохранения Йенс Шпан заявил ранее в этом месяце, что Германия готова вести переговоры с Россией о предварительном соглашении о закупке "Спутника V".

Ранее Бавария объявила о подписании соглашения о намерениях закупить до 2,5 миллиона доз российской вакцины, если она будет одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

https://www.reuters.com/world/europe/eu-doesnt-know-enough-about-sputnik-v-approve-it-merkel-2021-04-26/

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