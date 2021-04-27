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Британия впервые применила закон Магнитского, введя санкции против 14 россиян

Вторник, 27 апреля 2021, 10:39

Великобритания ввела санкции против 14 россиян во время первого использования нового законодательства для борьбы с нарушениями прав человека и коррупцией за рубежом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Британский закон Магнитского, как и аналогичный закон, принятый в США, назван в честь адвоката Сергея Магнитского, который был арестован и впоследствии умер в тюрьме в России после обвинения российских чиновников в массовой налоговой фальсификации.

Новый закон предоставляет правительству полномочия наказывать тех, кто, по его мнению, причастен к серьезным нарушениям прав человека и коррупции. Эти меры замораживают их активы и запрещают им посещать Великобританию.

"Коррупция имеет коррозионное воздействие, поскольку замедляет развитие, истощает богатство бедных стран и удерживает их людей в ловушке бедности. Она отравляет колодец демократии", - заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

14 россиян, попавших под санкции, причастны к тому, что британское правительство называет мошенничеством на 230 млн долларов, дела, которое раскрыл Магнитский.

В список вошли заместитель руководителя управления по борьбе с налоговыми преступлениями Артем Кузнецов, бывший следователь Следственного департамента Павел Карпов, следователи Станислав Гордиевский и Олег Уржумцев, руководители налоговых инспекций в Москве Елена Химина и супруги Ольга и Владлен Степановы, юристы Андрей Павлов и Юлия Майорова, гендиректор "Гранд-актив" Алексей Шешеня, предприниматели Вячеслав Хлебников и Виктор Маркелов, а также совладельцы "Универсального банка сбережений" Дмитрий Клюев и Геннадий Плаксин. Ранее некоторые из этих лиц уже внесли в список Магнитского министерства финансов США.

Темы: БританияРосcиясанкции


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