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Додон пугает войной, если его партия проиграет на выборах

Среда, 28 апреля 2021, 14:53

Лидер Партии социалистов Молдовы Игорь Додон считает, что победа партии президента Майи Санду грозит дестабилизацией ситуации в стране.

Об этом он сказал в эфире канала "Первый в Молдове", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

"Если к власти в Молдове придут правые силы, скорее всего, будет полная дестабилизация. Под контролем Запада они захотят взорвать ситуацию, чтобы устроить подлянку россиянам", - заявил Додон.

Он убежден, что его формирование обязательно победит на выборах, но предупредил, что победа партий Майи Санду и Ренато Усатого в Молдове будет означать победу "коллективного Запада".

"Тогда у нас будет полное внешнее управление. Молдова уже не будет независимой страной, они будут пытаться запретить все партии, которые им не подчиняются. Они пойдут против церкви, религии, традиционных ценностей, отменят снижение пенсионного возраста и другие социальные инициативы. Это будет атака на русский язык, будут проблемы с Гагаузией и Приднестровьем", - пригрозил Додон.

По словам политика, в Молдове "должно быть промолдовское парламентское большинство, которое будет принимать законы в интересах граждан, не будет воевать с Россией, не развяжет войну с Приднестровьем, не будет душить Гагаузию".

Ранее Додон уже упомянул "коллективный Запад", заявив, что это партии Санду, Усатого и унионистов. "Победа коллективного Запада на досрочных парламентских выборах может привести к краху молдавского государства", - заявил Додон и призвал промолдовские силы "объединиться в единый фронт для защиты и спасения Молдовы". С какими именно формированиями готовы сотрудничать социалисты, политик не уточнил.

Политические партии, упомянутые Додоном, и внешние партнеры Молдовы пока не отреагировали на обвинения социалиста. В администрации президента Санду отказались комментировать заявление Додона.

Стоит отметить, что опросы показывают, что партия президента Майи Санду имеет шансы выиграть досрочные выборы в случае их проведения.

О политической картине в Молдове смотрите также видеоблог "Европейской правды".

Темы: Молдова


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