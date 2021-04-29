Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Болгария объявила дипломата РФ персоной нон грата

Четверг, 29 апреля 2021, 15:24

Министерство иностранных дел Болгарии объявило российского дипломата персоной нон грата и обратилось в правоохранительные органы России с просьбой оказать всестороннюю помощь властям Болгарии в расследовании взрывов на болгарских вооруженных складах.

Об этом МИД Болгарии сообщило на своем сайте в четверг, пишет "Европейская правда".

"Министр иностранных дел Екатерина Захариева провела основательный и серьезный разговор с послом Российской Федерации в Софии. Болгария хочет поддерживать равноправные и взаимовыгодные отношения с Россией и в связи с этим настаивает на активном и эффективном взаимодействии с российской стороны в прояснении обстоятельств инцидентов на нашей территории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Болгария просит российские правоохранительные органы оказать помощь в расследовании взрывов на болгарских вооруженных складах и отравлении трех болгарских граждан, чтобы установить виновных и привлечь их к ответственности.

Также Захариева заявила российскому послу об абсолютной неуместности публичных комментариев российских официальных лиц.

"Мы партнеры и союзники в ЕС и НАТО, но это не значит, что у нас есть владельцы, как вы недавно заявили СМИ. Болгарские службы работают только в интересах наших национальных интересов", - сказала Захариева после России.

Она подчеркнула, что МИД Болгария оставляет за собой право принять меры в ответ, и призвала посла России прекратить действия, несовместимые с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

Москва заявила, что сделает шаги в связи с высылкой российского дипломата из Болгарии, заявили в четверг российскому агентству ТАСС в МИД России.

Напомним, Чехия официально обвинила агентов российского ГРУ в причастности к взрывам на военных складах в Врбетице в 2014 году. На складах хранилось оружие, принадлежавшее болгарской компании EMKO Эмилиана Гебрева. В 2015 году его вместе с сыном и еще одним топ-чиновником компании попытались отравить веществом, похожим на "Новичок". О попытке их отравления идет речь в разговоре Захариевой с российским послом.

Примерно в то же время, в марте-апреле 2015 года, произошли взрывы на заводах и складах вблизи села Иганово. Прокуратура Болгарии считает, что эти взрывы - среди всего четырех подобных случаев, в которых выясняют возможную причастность российских спецслужб.

Читайте также: Российский взрыв: как "Петров и Боширов" надолго испортили отношения Чехии с РФ

Темы: БолгарияРосcиядипломатические отношения


powered by lun.ua
Главное сегодня

Найем покидает Укроборонпром: сократили должность

Посол Германии осудила марш в честь дивизии СС "Галичина"

Арахамия говорит, что на место Степанова есть несколько кандидатур

Руководителя НААН отстранили от должности

Глава Института нацпамяти о марше в честь СС "Галичина": Недопустимо

Рада назначила Галущенко министром энергетики

Все новости...
Болгария
Кремль обещает "не терпеть" поведение Чехии и Болгарии
МИД Болгарии вызвал российского посла
Болгарский торговец оружием признал поставки в Украину после 2014 года
Последние новости
15:24
Болгария объявила дипломата РФ персоной нон грата
15:21
Подполковник ВСУ прибрал к рукам горючее для ООС на 1,8 млн – ГБР
15:20
Галущенко считает, что уменьшить тарифы на электроэнергию и газ для населения возможно
15:18
МИД осудил решение ПАСЕ по Гончаренко
15:15
Аспирантке, которая не смогла подать диссертацию через взятки, МОН позволило защититься
15:07
Оккупанты хотят наказать за "экоцид" и "блокаду Крыма" 12 украинцев
14:39
Кремль обещает "не терпеть" поведение Чехии и Болгарии
14:35
С начала года Ощадбанк выдал автокредитов на более 1 миллиард
14:34
Двух украинцев в оккупированном Крыму приговорили к 10 годам строгого режима
14:15
Не только Ватикан: у Зеленского обсуждают несколько вариантов для встречи с Путиным
Все новости...