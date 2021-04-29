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Болгария объявила дипломата РФ персоной нон грата

Четверг, 29 апреля 2021, 15:24
Болгария объявила дипломата РФ персоной нон грата

Министерство иностранных дел Болгарии объявило российского дипломата персоной нон грата и обратилось в правоохранительные органы России с просьбой оказать всестороннюю помощь властям Болгарии в расследовании взрывов на болгарских вооруженных складах.

Об этом МИД Болгарии сообщило на своем сайте в четверг, пишет "Европейская правда".

"Министр иностранных дел Екатерина Захариева провела основательный и серьезный разговор с послом Российской Федерации в Софии. Болгария хочет поддерживать равноправные и взаимовыгодные отношения с Россией и в связи с этим настаивает на активном и эффективном взаимодействии с российской стороны в прояснении обстоятельств инцидентов на нашей территории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Болгария просит российские правоохранительные органы оказать помощь в расследовании взрывов на болгарских вооруженных складах и отравлении трех болгарских граждан, чтобы установить виновных и привлечь их к ответственности.

Также Захариева заявила российскому послу об абсолютной неуместности публичных комментариев российских официальных лиц.

"Мы партнеры и союзники в ЕС и НАТО, но это не значит, что у нас есть владельцы, как вы недавно заявили СМИ. Болгарские службы работают только в интересах наших национальных интересов", - сказала Захариева после России.

Она подчеркнула, что МИД Болгария оставляет за собой право принять меры в ответ, и призвала посла России прекратить действия, несовместимые с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

Москва заявила, что сделает шаги в связи с высылкой российского дипломата из Болгарии, заявили в четверг российскому агентству ТАСС в МИД России.

Напомним, Чехия официально обвинила агентов российского ГРУ в причастности к взрывам на военных складах в Врбетице в 2014 году. На складах хранилось оружие, принадлежавшее болгарской компании EMKO Эмилиана Гебрева. В 2015 году его вместе с сыном и еще одним топ-чиновником компании попытались отравить веществом, похожим на "Новичок". О попытке их отравления идет речь в разговоре Захариевой с российским послом.

Примерно в то же время, в марте-апреле 2015 года, произошли взрывы на заводах и складах вблизи села Иганово. Прокуратура Болгарии считает, что эти взрывы - среди всего четырех подобных случаев, в которых выясняют возможную причастность российских спецслужб.

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Темы: БолгарияРосcиядипломатические отношения
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