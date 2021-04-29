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В Ватикане рассказали, что не знают ничего о встрече Зеленского и Путина

Четверг, 29 апреля 2021, 17:04

Префект Конгрегации по делам Восточных церквей кардинал Леонардо Сандри заявил, что его ведомству ничего не известно о возможной встрече президентов Украины и России, однако, по его словам, Святой Престол мог бы оказать свою поддержку в этом вопросе.

Об этом Сандри заявил изданию La Reppublica, пишет "Европейская правда".

Сандри рассказал, что Конгрегации, ведомству Римской курии, которое занимается Восточными католическими церквями, ничего не известно о встрече Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

В то же время он утверждает, что Папа Франциск "может вступить в игру", как он уже делал, чтобы способствовать примирению в других ситуациях.

Сандри также подчеркнул, что любое посредничество Святого Престола может происходить только в рамках работы минской группы.

Напомним, президент Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica сказал, что считает Ватикан идеальным местом для встречи с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить установление мира на Донбассе.

Прессекретар президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона пока не получала официального предложения Зеленского провести встречу с Путиным в Ватикане.

По данным источников УП, кроме Ватикана озвучивались также варианты Турции и Израиля, а также австрийской Вены. Окончательного решения нет - обсуждаются различные площадки для возможной встречи.

Темы: ВатиканПутинЗеленский


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