В Мали террористы напали на базу ООН, погибли 4 миротворца

Миссия Организации Объединенных Наций в Мали заявила, что в результате нападения террористов на ее базу в городе Агелхок погибли четверо миротворцев.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление миссии ООН

Детали: По предварительным данным, в результате атаки боевиков в городе Агелхок на севере страны погибли четверо миротворцев.

Еще несколько были ранены, для их эвакуации на место происшествия отправили вертолеты.

Как сообщают в заявлении, миротворцы отбили атаку, осуществленную несколькими "тяжеловооруженными террористами".

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