В Мали террористы напали на базу ООН, погибли 4 миротворца
Суббота, 3 апреля 2021, 00:24
Миссия Организации Объединенных Наций в Мали заявила, что в результате нападения террористов на ее базу в городе Агелхок погибли четверо миротворцев.
Источник: Reuters со ссылкой на заявление миссии ООН
Детали: По предварительным данным, в результате атаки боевиков в городе Агелхок на севере страны погибли четверо миротворцев.
Еще несколько были ранены, для их эвакуации на место происшествия отправили вертолеты.
Как сообщают в заявлении, миротворцы отбили атаку, осуществленную несколькими "тяжеловооруженными террористами".
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