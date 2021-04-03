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В Мали террористы напали на базу ООН, погибли 4 миротворца

Суббота, 3 апреля 2021, 00:24
В Мали террористы напали на базу ООН, погибли 4 миротворца

Миссия Организации Объединенных Наций в Мали заявила, что в результате нападения террористов на ее базу в городе Агелхок погибли четверо миротворцев.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление миссии ООН

Детали: По предварительным данным, в результате атаки боевиков в городе Агелхок на севере страны погибли четверо миротворцев.

Еще несколько были ранены, для их эвакуации на место происшествия отправили вертолеты.

Как сообщают в заявлении, миротворцы отбили атаку, осуществленную несколькими "тяжеловооруженными террористами".

Предыстория:

  • Украина в 2019 году направила в Мали военных для участия в миссии ООН.
  • Боевики террористической организации "Исламское государство" в ноябре 2019 года взяли на себя ответственность за нападение, в котором погибло 49 малийских военных и 1 французских солдат.

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Темы: МалитерроризмООН
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