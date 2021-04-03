Украина 4-я в Европе по новым случаям коронавируса

За минувшие сутки в мире диагностировали более 636 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, США и Бразилии, Украины занимает 8 место в мире и 4 в Европе.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Индии зафиксировали более 89 000 новых заражений, в США - почти 70 000, в Бразилии - более 69 000.

Кроме того, более 46 000 больных зарегистрировали во Франции, более 42 – в Турции. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Польша и Италия.

Украина среди стран мира занимает 8 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 4 позицию.

Умерли за сутки 10 364 человек, у которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга почти 105 млн человек. Сейчас насчитывается более 22 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 2 850 152 смерти от COVID-19.

Предыстория:

За сутки 1 апреля в Украине зафиксировали 19 893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 5 040 человек, умерли 433 больных, выздоровели 10 287 человек.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Прививать против COVID-19 будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

Я не разбиралась, просто думала: только не в пакете. Как и за сколько хоронят жертв ковида на втором году пандемии