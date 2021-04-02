Под 20 тысяч больных за сутки и 433 умерших – антирекорды COVID в Украине

За сутки 1 апреля в Украине зафиксировали 19 893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 5 040 человек, умерли 433 больных, выздоровели 10 287 человек.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова и СНБО

Детали: Это третий подряд антирекорд летальных случаев вследствие коронавируса (в предыдущие два дня было 407 жертв и 421 умерший за сутки), а также максимум новых случаев за все время пандемии (предыдущий – 18 132 за 25 марта).

За последние сутки наибольшее количество новых случаев заболевания зарегистрировано во Львовской (1 668), Одесской (1 608), Харьковской (1 494), Хмельницкой (1 351) и Днепропетровской (1 178) областях.

Летальных случаев в четверг больше всего зарегистрировали в Киеве (46), Одесской (44) и Днепропетровской (36) областях, а также в Киевской (27), Харьковской (24). Ивано-Франковской и Винницкой (по 23), Закарпатской (21) областях.

По официальным данным, сейчас коронавирусной болезнью страдает 344 581 житель Украины.

Среди новых заболевших – 834 ребенка и 484 медработника.

Тестирований за минувшие сутки сделали 128 727: методом ПЦР – 58 944, методом ИФА – 22 564, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 47 219.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 1 711 630 человек, из них 1 333 370 человек выздоровели, но 33 679 заболевших скончались.

С 24 февраля в Украине сделали 267 833 прививку против коронавируса SARS CoV 2, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 2 человека.

1 апреля прививку первой дозой вакцины Covishield (AstraZeneca) сделали 19 097 лицам. Прививки проводили 147 мобильных бригад по иммунизации и 791 прививочный пункт.

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 по состоянию на 1 апреля записались 393 078 граждан Украины.

Напомним: 1 апреля по количеству новых заражений коронавирусом Украина занимала 9 место среди стран мира и 5 место среди стран Европы.

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