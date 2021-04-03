Азербайджан нашел доказательства обстрела своей территории российскими ракетами

Азербайджан заявил, что во время разминирования территории в марте обнаружил в Нагорном Карабахе обломки российских ракет "Искандер".

Как сообщает "Европейская правда", фотографии обломков опубликованы на сайте государственного агентства АЗЕРТАДЖ.

Обломки были представлены 2 апреля в Баку представителями Агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

Обломки двух ракет, которые разорвались, сотрудники ANAMA обнаружили во время операции по очистке территории 15 марта в городе Шуша. Именно после потери этого стратегического города Ереван согласился на предложенный Москвой план прекращения огня и передачу Азербайджану ряда территорий Нагорного Карабаха.

Начальник оперативного штаба ANAMA Идрис Исмайлов сообщил, что обломки ракет, которые, по его словам, выпустили армянские вооруженные силы, были обнаружены в двух разных местах города. Были проверены модификационные коды остатков этих ракет и установлено, что это ракеты "Искандер". Длина ракеты составляет 7,2 метра, диаметр - 920 мм.

Начальник главного штаба Вооруженных сил Армении Артак Давтян заявил, что не может комментировать эти сообщения, поскольку информация не подлежит разглашению.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на информацию Азербайджана, заявив, что ракетные комплексы "Искандер" в карабахском конфликте не применялись.

"Насколько я понимаю, это новая информация. Мне неизвестно, докладывали ли по линии военных (информацию об этом президенту Владимиру Путину. - Ред.)", - цитирует Пескова российское агентство "Интерфакс".

Журналисты обратили внимание Пескова на то, что в Баку заявили, что, судя по маркировке, эти ракеты ни были экспортным вариантом, а были предназначены для использования российскими военными.

Пескова спросили, есть ли у Кремля понимание, откуда могла появиться ракета от "Искандера" в Шуше. "Нет, мы не располагаем такой информацией", - сказал представитель Кремля.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что ракетные комплексы "Искандер" в карабахском конфликте продемонстрировали слабую эффективность - ракеты "не взорвались, или взорвались на 10%". Позже он объяснил свое заявление тем, что ему дали неправильную информацию.

Заявление Пашиняна о якобы неэффективности российских "Искандеров" стало "спусковым крючком" для обострения политического кризиса, во время которой Генштаб Армении потребовал отставки премьера, а Пашинян назвал это "попыткой переворота".