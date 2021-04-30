Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Санду обещает прививки от коронавируса всем желающим "в ближайшие месяцы"

Пятница, 30 апреля 2021, 12:11
Санду обещает прививки от коронавируса всем желающим в ближайшие месяцы

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что в ближайшие месяцы все желающие получат доступ к вакцине от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

По ее словам, в мае Молдова должна получить большую партию вакцины AstraZeneca, превышающую все предыдущие, после чего дефицит вакцины должен закончиться. Она отметила, что ведутся переговоры и с другими компаниями, но конкретных договоренностей еще нет.

"Главное то, что в ближайшие месяцы все желающие смогут привиться препаратом смогут это сделать. Я обращусь в Минздрав, чтобы процесс прививки начался для всех", - сказала Санду, добавив, что сама также планирует вакцинироваться препаратом AstraZeneca.  

Как сообщалось ранее, 30 апреля в Молдову должна прибыть вторая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Первую партию "Спутника V" Молдова получила в качестве гуманитарной помощи в субботу, 24 апреля. Груз сопровождал экс-президент Молдовы, лидер "Партии социалистов" Игорь Додон и два депутата Госдумы РФ.

Именно Додон активно продвигал вопрос российской вакцины для Молдовы, но президент Майя Санду не является противником получения "Спутника" и обращалась с таким письмом к Владимиру Путину.

В Молдове вакцинация началась 2 марта. Свои первые вакцины компании AstraZeneca, Молдова получила с помощью Румынии.

Впоследствии поступила первая партия AstraZeneca через платформу COVAX, а вскоре - первая партия BioNTech/Pfizer, также через COVAX.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МолдовавакцинацияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Молдова
"Зерновой коридор" сместился на дунайские порты, перевозчики ждут тарифы от Молдовы
Мужчина, который застрелил двух человек в аэропорту Молдовы, умер в больнице
Стрельба в Кишиневе: нападавший в критическом состоянии, ему грозит пожизненное заключение
Последние новости
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
Все новости...
Реклама: