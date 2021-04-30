Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Санду обещает прививки от коронавируса всем желающим "в ближайшие месяцы"

Пятница, 30 апреля 2021, 12:11

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что в ближайшие месяцы все желающие получат доступ к вакцине от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

По ее словам, в мае Молдова должна получить большую партию вакцины AstraZeneca, превышающую все предыдущие, после чего дефицит вакцины должен закончиться. Она отметила, что ведутся переговоры и с другими компаниями, но конкретных договоренностей еще нет.

"Главное то, что в ближайшие месяцы все желающие смогут привиться препаратом смогут это сделать. Я обращусь в Минздрав, чтобы процесс прививки начался для всех", - сказала Санду, добавив, что сама также планирует вакцинироваться препаратом AstraZeneca.  

Как сообщалось ранее, 30 апреля в Молдову должна прибыть вторая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Первую партию "Спутника V" Молдова получила в качестве гуманитарной помощи в субботу, 24 апреля. Груз сопровождал экс-президент Молдовы, лидер "Партии социалистов" Игорь Додон и два депутата Госдумы РФ.

Именно Додон активно продвигал вопрос российской вакцины для Молдовы, но президент Майя Санду не является противником получения "Спутника" и обращалась с таким письмом к Владимиру Путину.

В Молдове вакцинация началась 2 марта. Свои первые вакцины компании AstraZeneca, Молдова получила с помощью Румынии.

Впоследствии поступила первая партия AstraZeneca через платформу COVAX, а вскоре - первая партия BioNTech/Pfizer, также через COVAX.

Темы: МолдовавакцинацияРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Еще две области станут из красных желтыми – Ляшко

обновлено от 6:37, видео В Израиле 44 человека погибли в давке на религиозном празднике

В Украине новый рекорд прививок и еще 120 вакцинированных второй дозой

COVID в Украине: 10 тысяч новых больных, 3 117 госпитализированных за сутки

Сутки на Донбассе: 13 обстрелов, один раненный боец ВСУ

Украина 2-я в Европе по суточной смертности от COVID-19

Все новости...
Молдова
К вывозу Чауса из Молдовы могли быть причастны еще четыре украинца – СМИ
В Молдову в пятницу доставят вторую партию "Спутника V"
Санду распустила парламент Молдовы и назначила досрочные выборы
Последние новости
12:19
Перевод пенсии на карточку должен быть максимально комфортным для людей – Шмыгаль
12:18
Нардепы задекларировали более 160 изделий из меха, треть из них – Медведчук
12:18
Ляшко просит сообщать об очередях в пунктах прививки против COVID-19 на горячую линию
12:11
Санду обещает прививки от коронавируса всем желающим "в ближайшие месяцы"
11:53
Зеленский подписал закон о тарифах на отопление
11:50
США призывают своих граждан, у которых заканчивается виза, покинуть Россию
11:45
Чешский регулятор заявил, что ему не хватает данных, чтобы рекомендовать "Спутник V"
11:43
СБУ разоблачила сеть интернет-агитаторов, призывавших захватить власть в Украине
11:31
Погода на Пасху: дневное тепло и дожди с грозами
11:23
Украина выразила соболезнования в связи с трагедией в Израиле
Все новости...