Литва считает "задачей-минимум" переговоры о вступлении Украины в ЕС в 2027 году

Литва считает своей "задачей-минимум" обеспечить начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз в 2027 году.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявил Жигимантас Павилионис, глава комитета по международным делам Сейма Литвы, который является карьерным дипломатом и курировал процесс вступления Литвы в ЕС.

"Я считаю, что частью ответа на "российский вопрос" должна стать стратегия по Украине. Литва в свое время, как председатель ЕС, приложила все усилия, чтобы вы в 2013 году получили договор об ассоциации. А до 2027 года - года нашего нового председательства в ЕС - мы хотим, чтобы было принято решение, связанное с вашим вступлением в ЕС", - сказал Павилионис.

"Наша программа минимум - чтобы в 2027 году вы начали переговоры о вступлении в ЕС. Но у меня есть внутреннее ощущение, что это будет раньше", - добавил он.

Павилионис объяснил, что связывает ускорение темпов европейской, а также евроатлантической интеграции Украины с правлением администрации Байдена в США. Он отметил, что в Украине ведется война за демократию в Европе.

"Я бы на его (Байдена - Ред.) месте сделал Зеленского своим главным союзником на этой войне. Тем самым он решит не только украинский вопрос - он решит молдавский вопрос, грузинский, есть надежда и на Армению. А долгострочно он этим начнет решать российский вопрос", - считает литовский парламентарий.

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