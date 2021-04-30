Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Литва считает "задачей-минимум" переговоры о вступлении Украины в ЕС в 2027 году

Пятница, 30 апреля 2021, 16:26

Литва считает своей "задачей-минимум" обеспечить начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз в 2027 году.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявил Жигимантас Павилионис, глава комитета по международным делам Сейма Литвы, который является карьерным дипломатом и курировал процесс вступления Литвы в ЕС.

"Я считаю, что частью ответа на "российский вопрос" должна стать стратегия по Украине. Литва в свое время, как председатель ЕС, приложила все усилия, чтобы вы в 2013 году получили договор об ассоциации. А до 2027 года - года нашего нового председательства в ЕС - мы хотим, чтобы было принято решение, связанное с вашим вступлением в ЕС", - сказал Павилионис.

"Наша программа минимум - чтобы в 2027 году вы начали переговоры о вступлении в ЕС. Но у меня есть внутреннее ощущение, что это будет раньше", - добавил он.

Павилионис объяснил, что связывает ускорение темпов европейской, а также евроатлантической интеграции Украины с правлением администрации Байдена в США. Он отметил, что в Украине ведется война за демократию в Европе.

"Я бы на его (Байдена - Ред.) месте сделал Зеленского своим главным союзником на этой войне. Тем самым он решит не только украинский вопрос - он решит молдавский вопрос, грузинский, есть надежда и на Армению. А долгострочно он этим начнет решать российский вопрос", - считает литовский парламентарий.

Смотрите полное видеоинтервью Жигимантаса Павилиониса "Европейской правде" по ссылке на нашем YouTube-канале.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Последние новости
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
Все новости...
Реклама: