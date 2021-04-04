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Выборы на Ивано-Франковщине: на еще одном участке голосование признали недействительным

Воскресенье, 4 апреля 2021, 03:34
Выборы на Ивано-Франковщине: на еще одном участке голосование признали недействительным

Окружная избирательная комиссия признала недействительным голосование на избирательном участке №260515 в округе 87 на Ивано-Франковщине.

Источник: гражданская сеть "Опора" в Facebook

Детали: По подсчетам "Опоры", это уже 5-й участок, где голосование признано недействительным.

Отмечается, что по словам члена ОИК от "Слуги народа", причиной стало отсутствие печати на выдержке из списка избирателей и дата на нем 28 марта. В выдержку были включены 49 человек, из них 24 избиратели - по заявлениям в УИК о включении в выдержку из списка избирателей.

На участке проголосовали 665 избирателей.

При этом сообщается, что пересчет голосов за кандидатов подтвердил результаты участковой комиссии, хотя члены УИК заявили о несоответствии упаковки и выразили сомнения в наличии всех бюллетеней.

Предыстория:

  • В воскресенье 28 марта в округе 87 в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду.
  • Несколько членов и председатель избирательной комиссии округа оставили место работы, что привело к потере комиссией кворума и невозможности продолжить подсчет голосов. Комиссия избрала новых голову и трех членов.
  • По состоянию на 3 апреля на шести избирательных участках в округе №87 зафиксировали нарушения голосования.

Темы: виборыИвано-Франковская область
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