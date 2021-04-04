Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина попала в первую пятерку стран по количеству умерших от COVID-19

Воскресенье, 4 апреля 2021, 07:13
Украина попала в первую пятерку стран по количеству умерших от COVID-19

За сутки 2 апреля в мире обнаружили 539 902 новых случая COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Индии - 92 998 новых больных, в США - 66 154, в Турции - 44 756.

Кроме того, в Бразилии - 41 218 заражений. В Польше - 28 073.

В то же время, Worldometers не указывает данные из Франции, которая входит в четверку стран с наибольшим количеством зафиксированных случаев COVID-19.

Украина в этом рейтинге находится на 7 месте с 20 341 случаем заболевания - между Италией (21 261) и Германией (13 641).

 

Среди европейских стран Украина - на третьем месте.

 

Умерли за сутки 8 380 больных, а за все время пандемии - 2,8 млн. По количеству смертей в сутки Украина попала в первую пятерку стран мира (396 умерших).

 

Болеют 22,7 млн, однако уже выздоровели - 105,7 млн.

Всего в мире зарегистрировали 131,3 млн случаев инфицирования COVID-19.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 2 апреля в Украине обнаружили 20 341 новый случай COVID-19 - это наибольший прирост за время пандемии. Госпитализировано за сутки 5186 человек, умерло 396 больных, выздоровели 9 166 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
Все новости...
Реклама: