Украина попала в первую пятерку стран по количеству умерших от COVID-19

За сутки 2 апреля в мире обнаружили 539 902 новых случая COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Индии - 92 998 новых больных, в США - 66 154, в Турции - 44 756.

Кроме того, в Бразилии - 41 218 заражений. В Польше - 28 073.

В то же время, Worldometers не указывает данные из Франции, которая входит в четверку стран с наибольшим количеством зафиксированных случаев COVID-19.

Украина в этом рейтинге находится на 7 месте с 20 341 случаем заболевания - между Италией (21 261) и Германией (13 641).

Среди европейских стран Украина - на третьем месте.

Умерли за сутки 8 380 больных, а за все время пандемии - 2,8 млн. По количеству смертей в сутки Украина попала в первую пятерку стран мира (396 умерших).

Болеют 22,7 млн, однако уже выздоровели - 105,7 млн.

Всего в мире зарегистрировали 131,3 млн случаев инфицирования COVID-19.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 2 апреля в Украине обнаружили 20 341 новый случай COVID-19 - это наибольший прирост за время пандемии. Госпитализировано за сутки 5186 человек, умерло 396 больных, выздоровели 9 166 человек.