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Глава полиции - предпринимателям на карантине: Если думаете, что хитрые, ошибаетесь

Понедельник, 5 апреля 2021, 13:31
Глава полиции - предпринимателям на карантине: Если думаете, что хитрые, ошибаетесь

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал, что полиция фиксирует, в том числе и благодаря неравнодушным гражданам, все нарушения работы в период локдауна.

Источник: Клименко в Facebook

Прямая речь Клименко: "Отдельного внимания заслуживают некоторые предприниматели, которые не реагируют на запрет работать в период локдауна. Если думаете, что хитрые, то вы ошибаетесь.  Все ваши нарушения полиция фиксирует. Спасибо неравнодушным гражданам, которые сообщают нам о работе досуговых, питания, торговли ...

Ежедневно более 1200 рейдовых групп проверяют соблюдение карантина субъектами хозяйствования. Но иногда не везде успеваем, поэтому помощь общественности очень важна".

Что предшествовало: За соблюдением карантинных ограничений в Киеве следят работники полиции и "Муниципальной охраны".

Украинская правда

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Темы: полициякарантин
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