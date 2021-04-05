Глава полиции - предпринимателям на карантине: Если думаете, что хитрые, ошибаетесь

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал, что полиция фиксирует, в том числе и благодаря неравнодушным гражданам, все нарушения работы в период локдауна.

Источник: Клименко в Facebook

Прямая речь Клименко: "Отдельного внимания заслуживают некоторые предприниматели, которые не реагируют на запрет работать в период локдауна. Если думаете, что хитрые, то вы ошибаетесь. Все ваши нарушения полиция фиксирует. Спасибо неравнодушным гражданам, которые сообщают нам о работе досуговых, питания, торговли ...

Ежедневно более 1200 рейдовых групп проверяют соблюдение карантина субъектами хозяйствования. Но иногда не везде успеваем, поэтому помощь общественности очень важна".

Что предшествовало: За соблюдением карантинных ограничений в Киеве следят работники полиции и "Муниципальной охраны".