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Данилов объяснил, почему говорить "Донбасс" - некорректно

Понедельник, 5 апреля 2021, 15:21
Данилов объяснил, почему говорить Донбасс - некорректно

Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, почему употребление слова "Донбасс" подпитывает российский антиукраинский нарратив и подыгрывает российской пропаганде.

Источник: Данилов в Facebook

Детали: Секретарь СНБО указывает, что его недавнее замечание об опасности использования понятия "Донбасс" в контексте украино-российской войны вызвало бурное обсуждение.

Чтобы положить конец двусмысленности трактовки его словам, Данилов решил прояснить свою позицию. Он убежден, что дискуссия по "нарративной войне", которую ведет против Украины Россия, не закончена, и украинцы к ней не готовы.

Прямая речь: "Понятие "Донбасс" целенаправленно используется спецслужбами Российской Федерации начиная с 2000 года, и особенно активно - в период российской агрессии против Украины с 2014 года и по настоящее время - как инструмент информационной войны.

Цель - противопоставление и искусственное выделение определенного региона Украины как территории, которая якобы имеет особые права и статус, дающий в дальнейшем основания обосновать создание и существование государственных псевдообразований. Даже поверхностный мониторинг любых российских государственных информационных ресурсов даст полное представление и доказательства места "Донбасса" в российском информационном повестке дня: "выбор Донбасса", "ущемление прав народа Донбасса", "разговор с Донбассом", "народ Донбасса", "ополчение Донбасса", "власть Донбасса".

Поэтому употребление термина "Донбасс" сегодня - это постоянная подпитка российского антиукраинского нарратива и подыгрывание российской пропаганде".

Детали: Данилов отмечает, что история - это живой процесс постоянных изменений. То, что считалось аксиомой сто пятьдесят и даже десять лет назад, может быть коренным образом пересмотрено с точки зрения дня сегодняшнего.

В частности если, например, в 18-м веке понятие "Московия" было общепринятым для определения земель, входящих в состав современной России, то в 21-м веке, к сожалению, это название не является актуальным.

Таким же неактуальным является термин "Малороссия" для названия территории современной Украины. Не говоря уже о различных искусственных советских названиях городов и сел - "Пионерское", "Октябрьское", "Ленинское" и др. Изменилось время и изменились обстоятельства, считает секретарь СНБО.

Прямая речь: "С этой точки зрения нельзя рассматривать понятие "Донбасс" как "исторически устоявшееся", "использование которого вряд ли будет искоренено из употребления". В истории нет застывших констант. Из обихода уходит то, что не прошло испытание временем или претерпело целенаправленное воздействие.

В случае с названием "Донбасс" мы имеем дело со сравнительно новым определением, которое исторически охватывало территорию Луганской, Донецкой и Днепропетровской областей, а также регионов современной Российской Федерации, в частности, Ростовской области. И поэтому даже учитывая это обстоятельство, применение названия "Донбасс" относительно части территории Луганской и Донецкой областей Украины, оккупированных Российской Федерацией, не является корректным".

Украинская правда

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Темы: языквойнаДонецкая областьЛуганская областьпропаганда
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