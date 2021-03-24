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Данилов: В Украине нет слова "Донбасс", его навязывает Россия

Среда, 24 марта 2021, 14:03

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призвал не называть Донецкую и Луганскую области Донбассом, поскольку это слово является нарративом, навязанным страной-агрессором.

Источник: его заявление во время форума "Избирательная реформа: оценка через призму ценностей, политических прав, качества процедур", о котором пишет "Укринформ"

Прямая речь: "Слова "Донбасс" нет ни в одном нормативно-правовом документе нашего государства. Это дефиниция, которая нам навязывается Российской Федерацией - "народ Донбасса", "выбор Донбасса", "Донбасс не поставят на колени". Нам надо четко придерживаться наших нормативно-правовых документов... Есть четкие названия территории Донецкой и Луганской областей, никакого Донбасса не существует, это очень опасно, когда мы начинаем такие вещи говорить".

Детали: Он также отметил, что украинская власть максимально обеспечила избирательное право на территориях, граничащих с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, а заявления о том, что где-то не состоялись выборы из-за нежелания власти их проводить, являются манипулятивными.

"Все без исключения услуги, которые должен получить гражданин Украины, который находится на подконтрольной территории, он на сегодняшний день получает. Остальное - это манипулятивные вещи, будто бы там государство отменила выборы... Нет! Это прифронтовая территория, она может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от того, какие планы для себя готовит враг", - подчеркнул Данилов.

Он добавил, что не может пока обнародовать информацию разведки, что планировала Россия на выборах в прифронтовых районах, и заверил: "Мы сделали все возможное, чтобы на максимальном количестве Донецкой и Луганской областей состоялись местные выборы в тех общинах, где это было возможно".

Темы: ДонбассДаниловСНБО


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