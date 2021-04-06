Украина 3-я в Европе по распространению коронавируса
За минувшие сутки в мире диагностировали более 468 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, США, Турции. Украина занимает 11 место в мире и 3 в Европе.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: В частности, в в Индии зафиксировали более 96 000 новых заражений, в США - более 50 тысяч, в Турции - более 42 тысяч.
Кроме того, более 38 тысяч больных зарегистрировали в Бразилии. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Иран и Аргентина.
Украина среди стран мира занимает 11 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 3 позицию.
Умерли за сутки 7 255 человек, у которых подтвердили коронавирус.
За все время пандемии вылечились от недуга более 106 млн человек. Сейчас насчитывается около 23 млн активных случаев заболевания.
С начала пандемии подтверждено 2 873 247 смертей от COVID-19.
Предыстория:
- В воскресенье 4 апреля в Украине диагноз COVID-19 установили 10 179 лицам, умерли 254 больных, выздоровели 4 946 человек.