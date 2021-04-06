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Польша получила почти 900 тысяч доз вакцины Pfizer

Вторник, 6 апреля 2021, 07:28

В понедельник в Польшу поступила партия в 870 тысяч доз вакцины Pfizer.

Источник: Польское радио со ссылкой на президента Правительственного агентства стратегических резервов (RARS) Михала Кучмеровского

Детали: Вакцины распределяют в пункты вакцинации.

Кроме того, Кучмеровский сообщил, что вакцины от AstraZeneka доставят в Польшу в воскресенье, 11 апреля.

Также согласно графику, в последующие недели апреля в страну будут поступать дополнительные дозы вакцин Pfizer, AstraZeneka и Moderna и будет первая доставка вакцины Johnson & Johnson.

Согласно правительственному отчету, в настоящее время в Польшу доставлены 8 078 060 доз вакцин, а в центры вакцинации – 7 186 140 доз.

Предыстория:

  • В начале декабря 2020 года Польша закупила более 60 млн доз вакцин против COVID-19 в шести различных производителей.
  • В Польше в конце марта уже более 2 млн человек получили прививки от коронавируса обеими дозами.

Темы: Польшавакцинациякоронавирус


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