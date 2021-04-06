Польша получила почти 900 тысяч доз вакцины Pfizer
Вторник, 6 апреля 2021, 07:28
В понедельник в Польшу поступила партия в 870 тысяч доз вакцины Pfizer.
Источник: Польское радио со ссылкой на президента Правительственного агентства стратегических резервов (RARS) Михала Кучмеровского
Детали: Вакцины распределяют в пункты вакцинации.
Кроме того, Кучмеровский сообщил, что вакцины от AstraZeneka доставят в Польшу в воскресенье, 11 апреля.
Также согласно графику, в последующие недели апреля в страну будут поступать дополнительные дозы вакцин Pfizer, AstraZeneka и Moderna и будет первая доставка вакцины Johnson & Johnson.
Согласно правительственному отчету, в настоящее время в Польшу доставлены 8 078 060 доз вакцин, а в центры вакцинации – 7 186 140 доз.
Предыстория: