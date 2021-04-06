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Украинские футболисты играли за команды ОРДЛО за границей – УАФ открыла дело

Вторник, 6 апреля 2021, 11:55

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола открыл производство по участию игроков в международных матчах сборной так называемой "ДНР" и команды так называемой "ЛНР"

Источник: УАФ

Детали: СБУ получила информацию о том, что граждане Украины, которые зарегистрированы в Информационно-аналитической базе УАФ, в составе сборной так называемой "ДНР" принимали участие в товарищеском матче против сборной так называемой "Республики Абхазия" 25 сентября 2020 на стадионе "Динамо" в Сухуми в Грузии.

УАФ предлагает девяти игрокам матча с 1983 по 2002 г.р. дать письменные объяснения.

Кроме того, СБУ было установлено, что в течение 8 - 12 декабря 2020 в Сухуми в турнире "Лига братских народов-2020" участвовала команда "Восток-уголь" так называемой "ЛНР".

Письменные объяснения ждут от 17 игроков с 1984 по 2004 г.р.

Украинская правда
Темы: футболСБУОРДЛОоккупация


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