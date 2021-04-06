Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола открыл производство по участию игроков в международных матчах сборной так называемой "ДНР" и команды так называемой "ЛНР"

Источник: УАФ

Детали: СБУ получила информацию о том, что граждане Украины, которые зарегистрированы в Информационно-аналитической базе УАФ, в составе сборной так называемой "ДНР" принимали участие в товарищеском матче против сборной так называемой "Республики Абхазия" 25 сентября 2020 на стадионе "Динамо" в Сухуми в Грузии.

УАФ предлагает девяти игрокам матча с 1983 по 2002 г.р. дать письменные объяснения.

Кроме того, СБУ было установлено, что в течение 8 - 12 декабря 2020 в Сухуми в турнире "Лига братских народов-2020" участвовала команда "Восток-уголь" так называемой "ЛНР".

Письменные объяснения ждут от 17 игроков с 1984 по 2004 г.р.