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Стрельба в поезде: бойцы забаррикадировались и угрожали полиции, "усмирил" КОРД

Вторник, 6 апреля 2021, 12:02
Стрельба в поезде: бойцы забаррикадировались и угрожали полиции, усмирил КОРД

По факту стрельбы в вагоне поезда №126 "Константиновка-Киев" правоохранители открыли уголовное производство, один из фигурантов задержан, с другим работают следователи.

Источник: Национальная полиция

Детали: Полицейские рассказали, как происходили события. Сообщение о том, что неизвестные произвели выстрелы в купе поезда сообщением "Константиновка-Киев" поступило в Красноградский районный отдел полиции 6 апреля около 2:00.

На место происшествия срочно прибыли полицейские, эксперты, взрывотехники, передвижная криминалистическая лаборатория.

Выяснилось, что двое военных закрылись в купе поезда и стреляют из огнестрельного оружия. Место происшествия заблокировали, пассажиров эвакуировали. К операции привлекли спецназовцев КОРД.

 

Правонарушители забаррикадировались в купе и угрожали полицейским в случае штурма открыть огонь на поражение.

Указано, что в результате четких и слаженных действий спецназовцев злоумышленников удалось задержать в течение нескольких минут. Ими оказались двое военнослужащих, направлявшихся в Киев.

 

Дословно: "В настоящее время один из них, 30-летний мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. С другим правонарушителем сейчас работают следователи. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) и ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Все обстоятельства происшествия выясняются".

Что предшествовало: 6 апреля "Укрзализныця" сообщила, что в вагоне поезда №126 сообщением Константиновка - Киев двое военнослужащих открыли огонь из табельного оружия, их сняли с поезда, никто не пострадал, но поезд задерживается.

Украинская правда

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Темы: армияУкрзализныцяоружиеполиция
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